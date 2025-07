Dove vedere in tv Sonego-Nakashima oggi Wimbledon 2025 | orario canale preciso streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il match tra Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima a Wimbledon 2025, questa guida ti fornirà tutte le informazioni su orari, canali e streaming per seguire l’evento in modo semplice e senza stress. Scopri dove e come vedere in tv e online questa emozionante sfida, che promette spettacolo e colpi sorprendenti. Preparati a tifare il tuo campione preferito!

Sabato 5 luglio si completerà il terzo turno del main draw di singolare maschile di Wimbledon 2025: tornerà in campo l' azzurro Lorenzo Sonego, che sarà opposto al numero 29 del seeding, lo statunitense Brandon Nakashima. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-NAKASHIMA (2° MATCH DALLE 12.00) Il match sarà il secondo in programma dalle ore 12.00 italiane sul Court 14, dopo il doppio tra BalajiReyes-Varela e GranollersZeballos: l'unico precedente tra i due si è giocato nel corso di questa stagione ed è stato vinto da Lorenzo Sonego ad Hong Kong per 7-6 (4) 6-3. La diretta tv di Sonego-Nakashima sarà assicurata da Sky Sport Wimbledon 6 (256).

In questa notizia si parla di: sonego - nakashima - wimbledon - vedere

LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: pronostico da ribaltare, si annuncia una battaglia - Benvenuti alla Diretta Live di OA Sport, dove oggi si sfideranno Lorenzo Sonego e Brandon Nakashima in un match che promette scintille nel terzo turno di Wimbledon 2025.

Domani Jannik Sinner vs. Pedro Martinez in apertura sul Centre court alle 14.30. Cobolli - Mensik primo match (ore 12), Sonego - Nakashima dopo un doppio #Sinner #Wimbledon Vai su X

Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ci portano al terzo turno del tabellone di Wimbledon ? Tanti applausi anche alla nostra Elisabetta Cocciaretto, unica azzurra rimasta nel singolare femminile Vai su Facebook

