Caccia ai 2004 | lo Spezia su Vanja Vlahovic Da Corona agli altri | prenderli è un affare

L’annata 2004 sta scatenando una vera e propria caccia al tesoro, con lo Spezia protagonista su Vanja Vlahovic e altri talenti emergenti. Con ricavi in crescita e l’apertura alle Nazionali Under 21, i club italiani si muovono energicamente: Amatucci, Alesi, Pagano e Calvani sono i primi acquisti di questa finora entusiasmante sessione di mercato. È il momento di scoprire come queste mosse influenzeranno il futuro del calcio giovane italiano.

Spezia e Atalanta: gli affari sono ’bollenti’ - Avviate le trattative con il club orobico per l’attaccante Vlahovic e il centrale difensivo Cittadini. Secondo msn.com