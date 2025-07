Su che canale vedere gli italiani in tv oggi a Wimbledon | orari 5 luglio programma preciso streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire gli italiani in azione a Wimbledon il 5 luglio, ecco tutto ciò che devi sapere. Dalle prime ore del mattino alle 14.30, cinque match imperdibili trasmetteranno i campioni tricolore, con dirette streaming e TV. Scopri orari, canali e programmi precisi per vivere ogni momento di questa giornata ricca di emozioni!

Sabato ancora molto italiano a Wimbledon: saranno cinque i match che interesseranno il pubblico tricolore, tutti collocati nella prima metà di giornata in quello che è il sesto giorno dei Championships. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MENSIK DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-BENCIC DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MARTINEZ ALLE 14.30 LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-NAKASHIMA (2° MATCH DALLE 12.00) Occhi puntati su Jannik Sinner, che stavolta inaugura il Centre Court contro lo spagnolo Pedro Martinez (un precedente di primo turno a Roma 2022, finì 6-4 6-3 per l’attuale numero 1 del mondo). Prima, però, diversi incontri saranno di scena o conclusi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Su che canale vedere gli italiani in tv oggi a Wimbledon: orari 5 luglio, programma preciso, streaming

In questa notizia si parla di: wimbledon - canale - vedere - italiani

Sky, altri 4 anni di Wimbledon. E con l'Eurolega nasce un nuovo canale tematico - Sky conferma il suo impegno nel portare l’emozione dello sport direttamente a casa tua, con altri 4 anni di Wimbledon e il lancio di Sky Sport Basket, il nuovo canale dedicato alla pallacanestro.

Wimbledon 2025 oggi, i match del 3 luglio e dove vedere gli italiani in tv e streaming Vai su X

«Tante sorprese a Wimbledon? Io penso a fare il mio e tifo gli altri italiani» Le parole di Jannik Sinner dopo aver raggiunto il terzo turno a #Wimbledon Vai su Facebook

Wimbledon 2025, gli italiani e le italiane in campo: il programma del 5 luglio · Tennis ATP e WTA; Wimbledon 2025 oggi, i match del 3 luglio e dove vedere gli italiani in tv e streaming; Wimbledon 2025 esclusiva Sky e NOW: 750 ore live, 11 canali dedicati e i migliori talent del tennis.

Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Sonego, italiani in campo e dove vederli - Oggi, 5 luglio, torna in campo nello Slam inglese il numero uno al mondo Jannik Sinner, che se la vedrà contro lo sp ... msn.com scrive

Dove vedere Sinner Cobolli e Sonego in streaming oggi a Wimbledon 2025, sarà un sabato di grande tennis - Non si erano mai visti così tanti italiani al terzo turno di Wimbledon: oggi all'All England di Londra sono in programma Sinner- Lo riporta gqitalia.it