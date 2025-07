Campo estivo travolto dall’alluvione strage di bambine | chi sono tante disperse ricerche in corso

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas, dove un devastante alluvione ha travolto un campo estivo cristiano, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di vittime e scomparse. Mentre le ricerche sono in corso, le famiglie attendono con ansia notizie sulle ragazze disperse, e i nomi di alcune delle giovani coinvolte iniziano a emergere tra il dolore e l’incertezza. La comunità si stringe nel silenzio di chi spera in un lieto fine.

Stanno iniziando a emergere i nomi di alcune delle quasi due dozzine di ragazze scomparse dopo che le acque alluvionali hanno ucciso almeno 13 persone e travolto un campo estivo cristiano per ragazze in Texas, mentre le famiglie disperate attendono notizie dalle squadre di ricerca e soccorso. Circa 23 ragazze risultano disperse dopo che le piogge torrenziali hanno inondato il fiume Guadalupe nella contea di Kerr, spazzando via le cabine e gli edifici del Camp Mystic tra giovedì notte e venerdì. La maggior parte delle persone è stata evacuata dal campo femminile cristiano, frequentato da ragazze di età compresa tra 7 e 17 anni, a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua, ma alcune ragazze sono rimaste indietro e si ritiene siano disperse nella corrente.