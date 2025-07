Correggio sceglie ancora un iberico Ramon Pardo è il nuovo allenatore

Correggio Hockey dimostra ancora una volta di puntare in alto, affidandosi a un allenatore di talento come Ramón Pardo, fresco di esperienza in Spagna. La scelta, dopo la partenza inattesa di Eduard Granell, sottolinea la volontà della società di mantenere alta la competitività in Serie A2, ora nel girone nord. Con questa nuova guida, il club si prepara a scrivere un capitolo entusiasmante della sua stagione.

La partenza del tecnico spagnolo Eduard Granell aveva preso un po’ di sorpresa la dirigenza di Correggio Hockey che stava già concordando eventuali cambiamenti della rosa per il prossimo anno in Serie A2, ufficialmente da ieri nel girone nord. Ma Granell aveva un’offerta dalla Liga spagnola di Serie A1 a cui non poteva proprio dire di no. Ora Correggio si ripete, andando a ingaggiare un altro tecnico iberico, il 37enne Ramon Pardo, che proviene dai campionati spagnoli e non ha (come del resto non aveva Granell) esperienza di tornei italiani. Ramon Pardo sarà l’allenatore della prima squadra e il coordinatore di tutta l’attività giovanile; malgrado la giovane età, ha già maturato una buona esperienza a livello tecnico nella sua nazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio sceglie ancora un iberico. Ramon Pardo è il nuovo allenatore

