Il commento Lo diciamo prima dell’Eccellenza Noi continueremo a chiamarla Spal

Il nome Spal rappresenta un simbolo di identità e passione per la città di Ferrara, e noi continueremo a sostenerla con orgoglio. Nonostante le novità e le decisioni ufficiali, il cuore dei tifosi resta fedele alla tradizione. La storia e l’affetto verso questa squadra sono più forti di qualsiasi cambio di denominazione. Intanto si respira ancora entusiasmo tra i supporter in attesa di scoprire cosa riserverà il futuro.

Lo diciamo prima che si conosca l’assegnatario per l’Eccellenza e la fine del club in mano a Joe Tacopina: perdonateci, ma noi continueremo a chiamarla Spal. La Federcalcio ha chiaramente degli obblighi in quanto canale ufficiale, e il nome Ars et Labor Ferrara è anche bello per come richiama l’originale: ma per la città tutta, e anche per la platea nazionale, la squadra di Ferrara è la Spal, e noi continueremo ad andare alla Spal. Intanto si scoprono i veli sui gruppi che intendono concorrere al bando e si verificano le loro proposte, mentre i tifosi si sbizzarriscono nel coniare nuovi loghi e attendono frementi di conoscere il futuro proprietario della società, per la cui scelta è determinante il parere del sindaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net