Carmela Girasole morta in ospedale a Brescia | chiesta l'archiviazione per il compagno indagato per omicidio

Un caso che aveva suscitato grande scalpore si avvia verso una conclusione: il pubblico ministero ha richiesto l’archiviazione per il compagno di Carmela Girasole, la donna di 45 anni deceduta in ospedale a Brescia. Le indagini si sono concentrate sulle cause della sua morte, inizialmente sospettate di un’aggressione. La perizia chiarisce ora che non ci sono responsabilità di terzi, lasciando un’atmosfera di sollievo e di riflessione sulla delicata gestione delle indagini.

Il pm ha chiesto l'archiviazione per il compagno di Carmela Girasole, la 45enne morta nell'ospedale di Brescia per un aneurisma. L'uomo era indagato per omicidio preterintenzionale: gli investigatori volevano capire se le lesioni trovate sulla testa della donna fossero compatibili con un'aggressione. La perizia, però, ha escluso responsabilità di terzi nella morte della 45enne.

