Colico la battaglia nel piccolo Comune tra chi vuole passare alla provincia di Sondrio e chi vuole restare a Lecco

Nel cuore del piccolo Comune di Colico, tra le incantevoli sponde del Lago di Como, si scava una frattura profonda: la battaglia tra chi desidera aderire alla provincia di Sondrio e chi preferisce restare sotto l'egida di Lecco. Una disputa che, più che di confini, si nutre di interessi politici e prospettive di sviluppo turistico, con il sogno di Olimpiadi invernali come sfondo. La comunità è ormai divisa: quale sarà il suo destino?

Sulla riva orientale del Lago di Como, ai confini tra le province di Lecco e di Sondrio, è scoppiata la guerra. Una guerra in un paese di quasi ottomila abitanti, Colico, che sta spaccando in due la comunitĂ come una mela, ha radici che affondano negli interessi della politica e una motivazione legata al turismo, non escluse le Olimpiadi invernali. Una parte, che fa riferimento alla maggioranza leghista che amministra il Comune con la sindaca Monica Gilardi, vorrebbe cambiare provincia, lasciandosi alle spalle Lecco, per passare con Sondrio. L’altra parte, che invoca un referendum, chiede di restare dov’è, ossia attaccata al lago, e denuncia un furto di democrazia se il Comune si azzarderĂ a ottenere la trasmigrazione senza sentire il parere popolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Colico, la battaglia nel piccolo Comune tra chi vuole passare alla provincia di Sondrio e chi vuole restare a Lecco

