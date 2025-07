È calcio spumeggiante i Gialli vincono

Il "Torneo dei Rioni" di Prato si conferma un evento imperdibile, dove il calcio spumeggiante e la passione coinvolgono appassionati e protagonisti. Quest’anno, con squadre particolarmente forti, i gialli dominano con entusiasmo, dimostrando che l’impegno ripaga. Sandro Ciardi, ideatore del torneo, riflette sul successo e sulle sfide della formula adottata, lasciando aperta la possibilità di future novità . La recente sfida al "Vittorio Rossi" ha regalato emozioni indimenticabili, e il meglio deve ancora venire.

"Quest’anno abbiamo squadra particolarmente forti. Dire che il torneo sta andando bene, anche se la formula che abbiamo scelto è impegnativa. Valuteremo se tornare in futuro alla disputa delle semifinali, per il momento va bene così". Sandro Ciardi, ideatore del " Torneo dei Rioni " di Prato, ha così tracciato un bilancio. L’ultima sfida in ordine cronologico si è svolta due sere fa al "Vittorio Rossi" di Santa Lucia per il torneo "senior": una doppietta di Confietto ha permesso ai Gialli di Santo Stefano di superare per 2-1 i Verdi di San Marco (nonostante l’acuto di Rozzi ). I Gialli guidano adesso la classifica insieme ai Rossi di Santa Trinita campioni in carica (che nell’incontro inaugurale avevano vinto per 3-0 a tavolino contro gli Azzurri di Santa Maria). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È calcio spumeggiante, i Gialli vincono

