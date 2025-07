Milan Allegri e Ricci a Milanello | che emozione per l’ex mediano del Torino

L’arrivo di Samuele Ricci a Milanello ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri. L’ex mediano del Torino, ora al Milan sotto la guida di Allegri, ha iniziato il suo percorso in rossonero con i test fisici, simbolo di un nuovo capitolo ricco di promesse. Un’anticipazione di ciò che ci attende: il talento e la determinazione di Ricci pronti a fare la differenza nel nuovo Milano.

Nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri ci sarà anche Samuele Ricci, ieri al suo primo giorno in rossonero a Milanello per i test fisici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri e Ricci a Milanello: che emozione per l’ex mediano del Torino

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

