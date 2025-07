Calciomercato Inter De Winter è un opzione per la difesa

Il calciomercato dell'Inter si anima con nuove possibilità in difesa: spunta il nome di De Winter, giovane talento del Genoa classe 2002. La situazione nel reparto difensivo nerazzurro rimane incerta, con diversi giocatori ancora in bilico e il mercato in piena evoluzione. Con questa opzione concreta, i nerazzurri cercano di rafforzarsi per affrontare la seconda parte della stagione al massimo. Resta da capire se De Winter vestirà presto la maglia interista.

E’ spuntato un altro nome in casa Inter per il calciomercato, si tratta di De Winter. Il difensore del Genoa classe 2002? è un opzione concreta spuntata nelle ultime ore. Il reparto difensivo interista è tutt’ altro che fatto: il futuro di diversi giocatori è in bilico e i nerazzurri L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, De Winter è un opzione per la difesa

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - winter - opzione

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Focus speciale sul calciomercato dell'Inter. L'analisi dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo sull'attuale rosa e sui nomi accostati... Vai su Facebook

Inter-Genoa, scambio Carboni-De Winter? E Marotta studia pure Frendrup; De Winter all'Inter? I nerazzurri offrono Valentin Carboni: la trattativa e i possibili scenari; Inter e Genoa studiano lo scambio: Carboni per De Winter.

De Winter all'Inter? I nerazzurri offrono Valentin Carboni: la trattativa e i possibili scenari - Cercando di archiviare una stagione maledetta e lo scontro tra Lautaro Martinez e Calhanoglu, l’Inter cerca rinforzi sul mercato per Cristian Chivu. Segnala msn.com

Inter e Genoa studiano lo scambio: Carboni per De Winter - I rossoblù apprezzano molto l’argentino dell’Inter, mentre la dirigenza nerazzurra è sulle tracce del difensore belga. Si legge su msn.com