David Juve spunta un retroscena clamoroso | ha detto no a oltre 100 milioni di euro in tre anni per i bianconeri! Tutti i dettagli

Un retroscena sorprendente scuote il mondo del calcio: Jonathan David ha rifiutato un’offerta da oltre 100 milioni di euro in tre anni per vestire la maglia della Juventus. Il canadese, deciso e determinato, ha scelto i bianconeri lasciando alle spalle una proposta astronomica dall’Arabia Saudita. Tutti i dettagli di questa scelta clamorosa che potrebbe cambiare le sorti del club piemontese.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, David ha declinato un contratto triennale da 105 milioni di euro complessivi offerto dal club saudita, una cifra che avrebbe potuto garantirgli un futuro finanziariamente sicuro ma che non ha convinto l'attaccante canadese. L'offerta dell' Al Qadsiah prevedeva 105 milioni netti per il giocatore, ma David ha deciso di rifiutare questa proposta per sposare il progetto della Juve.

