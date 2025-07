Addio a Julian McMahon aveva 56 anni

Il mondo dello spettacolo piange Julian McMahon, l’attore di talento noto per le sue interpretazioni in serie come "Streghe" e "FBI: Most Wanted". A soli 56 anni, la sua vita è stata stroncata da un cancro, lasciando un vuoto incolmabile tra fan e colleghi. La dolorosa perdita ci ricorda quanto sia preziosa ogni istante di vita, invitandoci a valorizzare i momenti con coloro che amiamo.

Addio all'attore Julian McMahon, celebre per aver partecipato a molte serie televisive come Streghe o FBI: Most Wanted. A spezzargli la vita è stato un cancro, come ha spiegato sua moglie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a Julian McMahon, aveva 56 anni

In questa notizia si parla di: addio - julian - mcmahon - aveva

Addio a Julian McMahon, aveva 56 anni: la breve storia d’amore con Shannen Doherty - Addio a Julian McMahon, iconico volto della televisione, scomparso a 56 anni dopo una dura battaglia contro il cancro.

Addio a Julian McMahon, carismatico chirurgo plastico in Nip/Tuck; Addio a Julian McMahon, aveva 56 anni: la breve storia d’amore con Shannen Doherty; Addio a Julian McMahon, l’attore aveva 56 anni.

Julian McMahon è morto: addio all’attore di Nip/Tuck e Streghe, aveva 57 anni - Julian McMahon, celebre per i suoi ruoli in Nip/Tuck e Streghe, è morto all’età di 57 anni lo scorso 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Si legge su tg24.sky.it

Morto Julian McMahon, addio all'attore di Nip/Tuck e Streghe: aveva 56 anni - È morto Julian McMahon, il celebre celebre attore australiano noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie di culto come Streghe e ... Secondo msn.com