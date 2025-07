Il salottino dello Strega non vuole traslocare

Un Premio Strega che trasloca a Cinecittà, nelle periferie romane, sarebbe piaciuto di sicuro a Pier Paolo Pasolini ma non convince invece gli Amici della Domenica. Girando tra i tavoli da salotto all’aperto di quella che potrebbe essere stata l’ultima finale al Ninfeo di Villa Giulia, i giurati del più importante premio letterario italiano non lesinai per lo più amareggiati e indignati. Anche se non mancano, specie tra gli editori, enigmatici (o reticenti?) silenzi. Tra le penne basite e quelle quasi sconvolte, è pressoché un plebiscito di voci contrarie quello che si è levato di fronte all’ipotesi di trasferire la “messa cantata” della finale dello Strega negli studios di via Tuscolana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il salottino dello Strega non vuole traslocare

