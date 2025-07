Viaggio nel triangolo della boxe di New York dove mito e leggenda si mescolano tra storie di campioni e scene da film

Nel cuore di Brooklyn, tra storie di campioni e scene da grande schermo, si snoda il fascino del triangolo della boxe di New York. La Gleason’s Gym, simbolo di leggenda sin dal 1937, attira visitatori che desiderano immergersi in un’atmosfera intrisa di passione e storia. Passeggiando tra i quartieri di Dumbo e il ponte di Manhattan, si respira l’eco di un passato mitico che rende questa zona un vero e proprio tempio per gli appassionati di pugilato e cinema.

All'angolo della strada di Brooklyn in cui sorge la Gleason's Gym i turisti vengono a scattare la foto del ponte di Manhattan che sbuca dai palazzi del quartiere Dumbo. Sembra di essere nel film C'era una volta in America, questa inquadratura infatti è sulla locandina del capolavoro di Sergio Leone. La Gleason è la piĂą storica palestra di New York, fondata nel lontano 1937 dall'italoamericano (Peter Robert) Gagliardi, cognome poi trasformatosi appunto in Gleason. Allora la palestra era nel Bronx, avrebbe poi cambiato sede nel 1974 a Manhattan, per poi trasferirsi qui a Brooklyn nel 1987. In questi ottantotto anni sono passati alla Gleason Muhammad Ali, allora Cassius Clay, Jake La Motta, Roberto Duran, Vito Antuofermo, Julio Cesar Chavez, Mike Tyson, Sugar Ray Leonard, George Foreman.

