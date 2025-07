Tour de France 2025 oggi la prima tappa | orario percorso e dove vederla in chiaro

Oggi si apre ufficialmente il Tour de France 2025, un’edizione che promette emozioni e sfide epiche. La prima tappa, da Lilla a Lilla, ci farà vivere una corsa entusiasmante lungo 184,9 km senza grandi salite, ma con molte sorprese all’orizzonte. Scopri gli orari, il percorso e come seguirla in chiaro, per non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente avventura ciclistica. La gara è pronta a partire: restate con noi!

Via al Tour de France 2025. Oggi, sabato 5 luglio, inizia l'edizione 112 della Grande Boucle. Nella prima tappa, da Lilla a Lilla, i ciclisti affronteranno un anello da 184,9 chilometri, senza difficoltà di altimetria. Partirà così l'assalto alla corona di Tadej Pogacar, vincitore l'anno scorso.

