Texas forti alluvioni travolgono la contea di Kerr | travolto un campo scout almeno 24 morti e numerosi dispersi

Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Texas, in particolare la contea di Kerr, sconvolgono la comunità, portando con sé una tragica conta di vittime e dispersi. Dopo mesi di siccità, il maltempo improvviso ha trasformato un giorno di festa in una tragedia, coinvolgendo anche un campo scout con molti giovani. Le autorità invitano alla massima prudenza, mentre il timore di ulteriori sviluppi rimane alto.

Dopo mesi di siccità, nel giorno dell'Indipendenza americana, improvvise inondazioni hanno colpito il Texas, in particolare la contea di Kerr, causando già un numero elevato di vittime e dispersi, tra cui ragazze e bambini di un campo scout. Le autorità invitano i residenti a restare a casa ma temono il peggio.

Texas, alluvione catastrofica nella contea di Kerr: almeno sei morti e decine di dispersi - La contea di Kerr, nel cuore del Texas, si trova ad affrontare una tragedia senza precedenti: un'alluvione devastante che ha costretto soccorritori e volontari a correre contro il tempo per salvare vite umane.

Violente piogge torrenziali hanno colpito la contea di Kerr, in Texas, provocando almeno 24 morti e circa 25 dispersi, tra cui alcuni bambini che frequentavano un campo scuola travolto dalle alluvioni