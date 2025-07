Inter occhio alla clausola Il Barça punta Dumfries Torna l’ipotesi Ndoye

Attenzione alle clausole: l'Inter si prepara a una possibile rivoluzione di mercato. Oltre a Hakan Calhanoglu, anche Dumfries potrebbe lasciare Milano, alimentando voci di una lista di partenti in fermento. Con le clausole rescissorie attive e le valutazioni in evoluzione, il futuro dei nerazzurri si gioca tra conferme e sorprese, rendendo questa sessione di mercato più incerta che mai. La domanda ora è: chi resterà e chi partirà ?

Non solo Hakan Calhanoglu. La lista partenti dell' Inter sembra potersi arricchire, in questi primi giorni di luglio nei quali sono attive alcune clausole rescissorie per tanti club. I nerazzurri ne hanno una da 85 milioni riguardante Marcus Thuram, forse oggi un po' lontana dalle reali valutazioni, considerando gli ultimi sei mesi del francese. Diversa la situazione di Denzel Dumfries. L'olandese ha rinnovato lo scorso autunno il contratto allora in scadenza nel giugno successivo, ha un accordo con l'Inter fino al 2028, ma con una clausola di uscita (valida solo per l'estero) piuttosto bassa: 25 milioni di euro.

#Inter - Il sogno di #Dumfries è sempre stato quello di giocare in Premier League, con un occhio di riguardo per il Manchester United. Nelle prossime settimane, forse, se qualche inglese pensasse al pagamento della clausola, capiremo se avrà cambiato idea Vai su X

Fabrizio Romano ha confermato che Denzel Dumfries ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida fino a metà luglio. Il Barcellona è molto interessato al laterale olandese, che è tra i nomi seguiti con grande attenzione. Vai su Facebook

Inter, watch out for the clause. Barça targets Dumfries. The Ndoye hypothesis returns - If the winger leaves, they will focus on the Swiss player who was already in negotiations with Bologna last summer. Da sport.quotidiano.net