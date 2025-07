Texas esonda il Guadalupe e travolge i campi estivi | 24 morti e almeno 23 ragazze disperse Trump promette sostegno federale

Una tragedia senza precedenti scuote il Texas centrale, dove l’esondazione del fiume Guadalupe ha devastato i campi estivi, causando 24 vittime e numerosi dispersi tra le giovani. Le operazioni di soccorso sono in corso senza sosta mentre il presidente Trump promette un supporto federale immediato per far fronte a questa emergenza. Una calamità che segna profondamente la comunità e richiede risposte rapide e coordinate.

Una calamità che il presidente statunitense ha definito "scioccante" e "terribile", che ha raso al solo gli storici campi estivi che costellano le rive del fiume nel Texas centrale. I soccorsi proseguono senza sosta e Trump ha promesso di lavorare con il governatore per attivare anche un sostegno federale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Texas, esonda il Guadalupe e travolge i campi estivi: 24 morti e almeno 23 ragazze disperse. Trump promette sostegno federale

