Sony blocca le vendite di Xperia 1 VII per alcuni problemi

Sony interrompe temporaneamente le vendite del suo Xperia 1 VII in Giappone, sollevando curiosità e preoccupazioni tra gli appassionati di tecnologia. La decisione arriva a causa di alcuni problemi tecnici che richiedono approfondimenti e interventi immediati, dimostrando l’impegno dell’azienda nel garantire prodotti di alta qualità. Mentre si lavora per risolvere la situazione, gli utenti attendono aggiornamenti, sperando in una riapertura delle vendite con soluzioni efficaci e durature.

Sony ha reso noto di avere sospeso in via temporanea le spedizioni e le vendite di Sony Xperia 1 VII in Giappone

