Caldo record? Nelle città non si piantano alberi e si usano materiali che fanno l’effetto-termosifone Ignorando le leggi L’intervista al docente

Il clima sta cambiando rapidamente, e le nostre città ne sono il riflesso più evidente: asfalto che si scioglie, temperature record e incendi sempre più frequenti. Nonostante gli allarmi e le strategie, l’adattamento rimane un’illusione. Parliamo delle scelte sbagliate, delle leggi ignorate e delle soluzioni temporanee che rischiano di aggravare la situazione. È tempo di riflettere e agire concretamente per proteggere il nostro futuro urbano.

L' adattamento climatico è ancora una chimera. Nonostante gli allarmi, le strategie messe sulla carta, gli eventi estremi e i conseguenti disastri. Lo dimostrano l'asfalto appena rifatto che cede a causa del caldo sull'autostrada A4 Venezia-Milano, i lavoratori esposti a temperature record, gli incendi che minacciano anche le città italiane, malori e decessi. Per non parlare degli interventi di riqualificazione eseguiti nelle città italiane, che sembrano non tenere in minima considerazione i criteri per mitigare le ondate di calore di cui si parla da anni. Chi amministra e chi costruisce ormai conosce quali materiali utilizzare per mitigare le isole di calore, che un angolo di verde è meglio di una colata di cemento, che il consumo di suolo è deleterio per i centri urbani.

