Accorpamento Istituzioni scolastiche per la denatalità eppure in 8 anni il numero di alunni per scuola aumenta | fino a 20 alunni in più ogni anno nel Nord Ovest Tutti i dati per la rubrica Open Data

Accorpamento Istituzioni scolastiche per la denatalità eppure in 8 anni il numero di alunni per scuola aumenta | fino a 20 alunni in più ogni anno nel Nord Ovest

Negli ultimi dieci anni, il sistema scolastico italiano ha affrontato sfide significative: tra riduzioni di studenti e accorpamenti di istituzioni, specialmente nel Nord Ovest, si sono registrati segnali di ripresa con un aumento di circa 20 alunni per scuola ogni anno. Analizzando i dati open data per macro-area, emergono dinamiche territoriali che plasmano il futuro dell'istruzione pubblica e paritaria nel nostro Paese. Ecco cosa ci rivelano questi numeri...

Negli ultimi dieci anni il sistema scolastico italiano ha vissuto profondi cambiamenti, segnati da una costante riduzione della popolazione studentesca e da un parallelo ridimensionamento della rete di istituzioni scolastiche, i cosiddetti accorpamenti. Un’analisi per macro-area geografica consente di cogliere piĂą chiaramente le dinamiche territoriali e strutturali che hanno inciso sull’istruzione pubblica e paritaria nel nostro Paese. I dati, fonte ministeriale, sono stati raccolti ed elaborati dal nostro Centro studi per la rubrica di OrizzonteScuola, "Open Data". L'articolo Accorpamento Istituzioni scolastiche per la denatalitĂ , eppure in 8 anni il numero di alunni per scuola aumenta: fino a 20 alunni in piĂą ogni anno nel Nord Ovest. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

