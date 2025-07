Reka Orsi Toth | Con Valentina Gottardi ce la giochiamo con tutte Infortunio di poco conto ci stiamo evolvendo

Reka Orsi Toth, stella indiscussa del beach volley nel 2025, ha dimostrato ancora una volta il suo talento, raggiungendo risultati sorprendenti e condividendo il podio con Valentina Gottardi in un sodalizio di recente formazione. Con appena un infortunio di poco conto alle spalle, la coppia sta crescendo e evolvendosi rapidamente, pronta a sfidare ogni avversario. Se questa è solo l’inizio, il futuro promette grandi emozioni...

Reka Orsi Toth è stata, senza ombra di dubbio, una delle grandi protagoniste del beach volley nel 2025 fino a questo momento. L'atleta infatti ha ottenuto la bellezza di tre quinti posti nel circuito Elite 16, conquistando inoltre un piazzamento sul podio in quel di Alanya insieme a Valentina Gottardi, ciliegina sulla torta per festeggiare il successo di una coppia di nuova formazione. La nativa di Budapest è intervenuta ai microfoni di Beach Zone, trasmissione di approfondimento condotta da Enrico Spada e Simona Bastiani sul canale YouTube di OA Sport, per parlare dei recenti piazzamenti e del suo lavoro sulla sabbia, temporaneamente interrotto da un leggero infortunio rimediato recentemente.