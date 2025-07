I migliori film con Tom Hanks spesso non corrispondono a quelli che ti aspetti

I migliori film con Tom Hanks spesso sorprendono più di quanto ci si aspetti. Mentre raramente lo si vede saltare da un dirupo o aggrapparsi a un aereo, questa sua originalità lo rende ancora più affascinante. Negli anni Novanta e Duemila, Hanks ha accumulato una serie di pellicole memorabili, dimostrando di essere un attore versatile e coraggioso. Anzi, in molti casi, si può dire che abbia superato il suo collega Cruise in audacia e profondità.

Dato che quasi mai i film di Tom Hanks lo vedono saltare giù da un dirupo o attaccarsi a un aeroplano in maniera rocambolesca, magari ci si dimentica che questo artista, già nel corso degli anni Novanta e Duemila, poteva vantare una serie di film lunga quanto quella dell'altro Tom. Anzi, a dirla tutta, qui Hanks batte Cruise. Infatti, l'attore di Syracuse si dedicava a dei film tanto importanti quanto rischiosi, come Magnolia e Eyes Wide Shut, che si dimostrarono opere meno fortunate al botteghino rispetto a quelle, più o meno paragonabili, in cui si ritrovava Tom Hanks, come Philadelphia o persino The Terminal.

