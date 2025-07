Leoni all’Inter parte l’assalto | trovati i soldi! Così si prende il 18enne del Parma

Leoni all’Inter, l’assalto è ufficiale: dopo aver trovato i fondi necessari, i nerazzurri puntano deciso su Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Con 18 anni di pura promessa e una conoscenza diretta dell’allenatore Cristan Chivu, il difensore sta attirando le attenzioni delle grandi di Serie A. La corsa al talentuoso centrale è ormai aperta, ma solo il tempo dirà se questa mossa porterà i suoi frutti. L’Inter si prepara a fare il grande salto nel futuro della difesa.

che conosce bene l’allenatore nerazzurro Cristan Chivu. Il calciomercato Inter ha individuato in Giovanni Leoni, talentuoso difensore 18enne del Parma, l’obiettivo primario per ringiovanire la difesa. Nonostante il ragazzo sia conteso da tutte le big della Serie A, con Tudor (Juventus) e Allegri (Milan) in prima linea, il club nerazzurro è convinto di essere in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. La fiducia nasce da una combinazione di fattori strategici e rapporti personali. L’asso nella manica: il rapporto tra Chivu e Leoni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni all’Inter, parte l’assalto: trovati i soldi! Così si prende il 18enne del Parma

In questa notizia si parla di: inter - 18enne - parma - leoni

Sky - Corsa a Leoni, il Milan sfida Inter e Juve con il jolly Liberali: il difensore non forza per l'addio al Parma. Vai su Facebook

L’Inter resta attenta a Leoni del Parma, per il quale bisogna convincere proprio gli emiliani ad aprire alla eventuale cessione. Frattesi con l’addio di Inzaghi aveva aperto all’ipotesi di permanenza. Ma l’interesse dell’Atletico è concreto. Da capire le pros Vai su X

Ramazzotti: Per provare ad anticipare l'Inter, il Milan ha intensificato i contatti col Parma per Leoni; Da Parma - Non solo Inter, Milan e Juventus: su Leoni c'è anche l'interesse del Liverpool; Inter, un mercato da 100 milioni! Dopo Bonny, sprint per Leoni. I dettagli.

Calciomercato Inter: Galatasaray scatenato su Sommer e Calhanoglu, pressing per Leoni dal Parma - Tutte le novità sul calciomercato Inter: Galatasaray su Sommer e Calhanoglu, pressing per Leoni dal Parma, Ederson e Rios i nomi per sostituire il turco. Lo riporta lifestyleblog.it

Giovanni Leoni, la maturità del baby campione seguito da Milan e Inter: «Più duro studiare Pirandello che fare un gol in serie A» - Cresciuto nelle giovanili del Padova, il calciatore 18enne oggi veste la maglia del Parma e recentemente ha sostenuto l’esame di maturità: «Sono dislessico, ma mi sono sempre impegnato» ... Da corrieredelveneto.corriere.it