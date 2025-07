Napoli corriere della droga arrestato al porto | trasportava nel retto 100 grammi di eroina

Nel cuore pulsante di Napoli, un corriere della droga è stato arrestato al porto mentre tentava di attraversare i controlli con ben 100 grammi di eroina nascosti nel retto. Un fenomeno inquietante che rivela la fragilità e la disperazione di coloro che, spesso costretti dalla criminalità, mettono a rischio la propria vita per un guadagno effimero. E così, tra silenziose minacce e rischi mortali, il traffico di stupefacenti continua a infiltrarsi nel tessuto urbano.

Ovulatori, muli, body packers. Sono molti i nomi usati nello slang del narcotraffico per indicare una figura sola: il corriere della droga. Persone spesso fragili o disperate, che mettono a rischio la propria vita diventando veri e propri vettori umani, trasportando sostanze stupefacenti all'interno del proprio corpo. È quanto accaduto al porto turistico di Napoli,

