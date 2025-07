Lega e Fdi fermano i rincari sulle autostrade

L’accordo tra Lega e FDI ha messo fine ai rincari sulle autostrade, svelando un’intesa di cuore tra i leader Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La conversazione privata rivela tensioni e strategie, ma alla fine l’emendamento è stato ritirato, sancendo una vittoria condivisa. Un episodio che dimostra come il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per superare le sfide politiche. E così si conclude un capitolo importante nella gestione delle tariffe autostradali.

Il pasticcio si è risolto con uno scambio di messaggi tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. E se la conversazione resta privata, il senso lo si può facilmente intuire. Meloni non gradisce né la misura né i tempi, Salvini replica che non ci sta a passare come quello che mette le tasse. E aggiunge che gli esponenti di Fdi erano assolutamente informati. Intesa finale: l’emendamento va ritirato. E così è andata. In serata è stato ritirato l’emendamento che avrebbe aumentato dal primo agosto i pedaggi autostradali, mettendo fine a un caso che ha infuocato la giornata politica (ma anche la maggioranza). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lega e Fdi fermano i rincari sulle autostrade

In questa notizia si parla di: lega - fermano - rincari - autostrade

Lega e Fdi fermano i rincari sulle autostrade | .it; Meteo Giuliacci: Arrivano i nubifragi, ecco dove e quando | .it; Milano, un foulard per rubare i gioielli: in manette una donna di 60 anni | .it.

Autostrade, rincari dei pedaggi dal 1° agosto, ma Salvini ritira l’emendamento - Aumenti dei pedaggi autostradali all’interno di un emendamento depositato ieri alla legge di conversione del decreto Infrastrutture e che andrà al voto ... Da ecovicentino.it

Rincaro dei pedaggi, "tassa sulle ferie" introdotta e poi cancellata: scontro in Parlamento - Un emendamento sul rincaro autostradale scatena lo scontro politico e viene ritirato in giornata dopo le proteste dell’opposizione ... Scrive telenord.it