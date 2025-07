Cosa fare se mio figlio non parla | consigli utili e quando preoccuparsi

Se il vostro bambino non parla ancora, non allarmatevi subito: spesso, con giochi condivisi, domande semplici e stimoli adeguati, si può favorire lo sviluppo del linguaggio in modo naturale. Tuttavia, è importante conoscere i segnali di attenzione e capire quando è il caso di consultare uno specialista. Il professor Antonio Schindler ci guida a riconoscere le situazioni in cui preoccuparsi e come intervenire per supportare al meglio il vostro piccolo.

Alcuni bambini possono avere difficoltà nello sviluppo del linguaggio, ma con giochi condivisi, domande semplici e stimoli si può aiutarli in modo naturale, a patto ovviamente che non vi siano cause congenite sottostanti. Il professor Antonio Schindler, logopedista e docente presso l'Università degli Studi di Milano, spiega a Fanpage.it quando preoccuparsi se il bambino e quando rivolgersi a uno specialista per approfondire la questione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

