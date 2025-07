Lautaro per l' Inter ci mette faccia e gambe | l' ultimo dei capitani

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Il giorno dopo restano nuove macerie da raccogliere, pezzi da ricostruire e punti di sutura per chiudere le ferite ancora aperte. Lautaro ci mette la faccia ma non fa nomi, Marotta tira in ballo Calhanoglu dopo l'eliminazione dell'Inter. Ma cosa si nasconde dietro

Lautaro per l'Inter ci mette faccia e gambe: l'ultimo dei capitani; Lautaro-Thuram, il faccia a faccia: tutti i motivi della rottura. Anche Dumfries contro il capitano; Con chi ce l'aveva Lautaro Martinez nel suo sfogo e perché Marotta ha nominato solo Calhanoglu.

Un tempo c'erano Zanetti, Del Piero, Maldini e Totti, oggi il calcio è diverso. Ma l'argentino conserva quei valori - Un tempo c'erano Zanetti, Del Piero, Maldini e Totti, oggi il calcio è diverso.

Biasin: "Telefonata Calhanoglu-Lautaro? A me non risulta! E da quello che mi dicono…" - Sul canale Twitch di FcInter1908, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter e del futuro di Calhanoglu