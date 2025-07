Il conto alla rovescia per l’attaccante da vivere tutto in apnea Il calendario di Moise Come nell’Avvento

Il conto alla rovescia per l’attaccante sta entrando nel vivo, come un calendario dell’avvento ma in chiave estiva e tutta da vivere. Luglio si accende di emozioni, con il countdown che porta al grande giorno del quindici, la data chiave per sfruttare la clausola rescissoria e cambiare le carte in tavola. Un momento di suspense e opportunità che scatena l’adrenalina dei tifosi e degli addetti ai lavori, pronti a scoprire cosa riserverà questa fase cruciale.

Un po’ come il calendario dell’avvento. Assolutamente laico, in questo caso, sia chiaro. Però luglio è cominciato proprio così, come quando a dicembre inizi a contare i giorni per arrivare a Natale. Un countdown che in questo caso ha come meta il giorno quindici, l’ultimo possibile per sfruttare la famosissima clausola rescissoria che permette a chiunque non abbia problemi contabili a tirare fuori cash in un’unica soluzione, possibilmente dentro una valigetta di similpelle e in fogli da cinque euro, esattamente 52 milioni in cambio di uno scontrino. Il tutto nel caso in cui non funzioni il pos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il conto alla rovescia per l’attaccante da vivere tutto in apnea. Il calendario di Moise. Come nell’Avvento...

