Ricercato per duplice omicidio in Francia fuggitivo scovato in Centrale | la tessera con i dati falsi il sospetto e la verità delle impronte

Milano, 5 luglio 2025 – Un’esperienza di alta tensione si è conclusa con successo grazie alla collaborazione tra la polizia ferroviaria di Milano e il servizio di cooperazione internazionale. Ricercato per un grave duplice omicidio in Francia, il sospetto di 31 anni è stato catturato in una centrale grazie ai dati falsi sulla tessera e alle impronte che hanno tradito la sua identità. La verità emerge, ma questa vicenda ci ricorda quanto la giustizia possa essere implacabile.

Milano, 5 luglio 2025 – Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, con la collaborazione della divisione sirene del servizio di cooperazione internazionale di polizia che ha attivato il Fast Italia (fuggitive active search team), hanno arrestato nei giorni scorsi un cittadino francese di 31 anni ricercato dalle autorità d’oltralpe per duplice omicidio. Tutto è iniziato mercoledì 2 luglio quando alcuni poliziotti, durante il servizio di vigilanza all'esterno della stazione Centrale, hanno notato un uomo riverso a terra in piazza Duca D'Aosta. Gli agenti si sono avvicinati e notando la somiglianza del predetto con un soggetto ricercato per duplice omicidio in Francia, di cui erano state diramate recentemente le ricerche, hanno approfondito gli accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ricercato per duplice omicidio in Francia, fuggitivo scovato in Centrale: la tessera con i dati falsi, il sospetto e la verità delle impronte

