Ricerca 2025 | il Fondo FOE cresce a 1,5 miliardi 18 milioni per Indire e 7,4 milioni per Invalsi

Nel 2025, il panorama della ricerca italiana si rafforza con un Fondo FOE che raggiunge i 15 miliardi di euro, segnando una crescita significativa. Con 18 milioni destinati a Indire e 74 milioni a Invalsi, si delineano nuove opportunitĂ di innovazione e sviluppo. Il Fondo ordinario per gli Enti di ricerca si attesta a 1,485 miliardi, confermando l'impegno del governo nel potenziare il settore. Scopriamo insieme come queste risorse plasmeranno il futuro della ricerca in Italia.

Il Fondo ordinario per gli Enti di ricerca raggiunge 1,485 miliardi di euro per il 2025, con un incremento di 10 milioni rispetto al 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

