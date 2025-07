Donne prese a calci

L’effervescenza dell’Europeo femminile ha acceso i riflettori sul talento delle donne in campo, ma sotto la superficie scintillante si cela un contesto ancora difficile. La vittoria delle azzurre, festeggiata con entusiasmo, è un passo importante verso la rivincita del calcio rosa, che merita di essere valorizzato e sostenuto. È ora di affrontare le sfide invisibili per garantire un futuro più equo e brillante per tutte.

L’Europeo di calcio femminile è cominciato per le azzurre nel migliore dei modi. Un acuto di Arianna Caruso, una vita trascorsa alla Juventus e ora al Bayern, permette all’Italdonne di portare a casa una vittoria preziosissima nella partita di esordio. Il ct Soncin è entusiasta «Bellissima l’atmosfera attorno a noi». È la rivincita del pallone rosa. Ma dietro questa vetrina luccicante si nasconde una situazione imbarazzante per il calcio femminile italiano. Dalla Serie B in giù è tutto un susseguirsi di ritiri, rinunce e talvolta dissoluzioni societarie, di cui le cronache ufficiali non parlano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Donne prese a calci

In questa notizia si parla di: donne - calci - prese - calcio

Calci e pugni tra le mura domestiche, due donne picchiate dai mariti: entrambe portate in ospedale - Due episodi di violenza domestica scuotono Ancona: due donne vittime di calci e pugni, entrambe trasportate in ospedale.

Visto il momento non certo positivo del nostro calcio, considerando gli orrori della Nazionale maggiore, la qualificazione matematica della nostra Under 21 ai quarti di finale dell'Europeo, con una giornata d'anticipo, è una bella notizia. Una boccata d'ossigeno. Vai su Facebook

Cagnolina presa a calci e uccisa in centro a Trento; Grave la donna presa a calci a Napoli, dopo l’aggressione i ragazzini andati in pasticceria; Donna presa a calci è grave in ospedale: denunciati 6 minori.

Ballbusting, donne che prendono a calci nelle palle gli uomini - È una pratica sempre più diffusa: alcuni uomini si fanno prendere a calci sui testicoli per eccitarsi sessualmente. Secondo iene.mediaset.it

Ballbusting, quando le donne prendono a calci sulle palle gli uomini | VIDEO - Le Iene - Andrea Agresti e Claudio Bongiovanni ci portano nel mondo del ballbusting e ci fanno sentire le voci (sì, e ... Come scrive iene.mediaset.it