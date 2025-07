Mondiale per Club il Chelsea batte il Palmeiras e raggiunge il Fluminense in semifinale

Nella notte italiana, il Chelsea di Maresca ha conquistato un'importantissima vittoria contro il Palmeiras, assicurandosi un posto in semifinale al Mondiale per Club. Con questa impresa, i Blues si avvicinano sempre di piĂą alla finale, che si terrĂ il 13 luglio, mentre il torneo si fa piĂą avvincente con le sfide ad eliminazione diretta. La corsa continua, e il prossimo ostacolo sarĂ il Fluminense, in una sfida che promette emozioni.

Nella notte italiane il Chelsea di Maresca batte il Palmeiras e approda nella semifinale del Mondiale per Club. Ad attenderli il Fluminense. Prosegue il Mondiale per Club, e va verso la sua naturale conclusione. La finale del 13 luglio è sempre piĂą vicina, con il torneo che diventa piĂą competitivo col passare dei turni ad eliminazione diretta. Dopo l’eliminazione – un po’ a sorpresa -, dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, che era stato capace di eliminare il Manchester City, è arrivata, invece, la prevista vittoria del Chelsea sul Palmeiras. I Blues, allenati dall’italiano Enzo Maresca, non erano partiti nel migliore dei modi in questa competizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

