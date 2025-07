Sella gli ultimi tasselli Scarponi e Tiberti in arrivo

Sella gli ultimi tasselli, Scarponi e Tiberti sono in arrivo: entro lunedì la squadra sarà completa. Come quando si chiudeva per Devoe, il GM Renato Nicolai mira a completare il roster già all’inizio della prossima settimana, dando così a coach Di Paolantonio tutto il tempo per pianificare al meglio la nuova stagione. Intanto, il mondo biancorosso si gode con entusiasmo il ritorno…

"Entro lunedì vorrei completare la squadra". Deciso, come quando c’è stato da chiudere per Gabe Devoe e riportarlo per un altro anno a Cento, il gm della Benedetto Renato Nicolai nel provare ad unire il cerchio del mercato già all’inizio della prossima settimana, per poi dare tempo e modi a coach Di Paolantonio di lavorare quanto prima alla pianificazione della prossima stagione. Intanto, però, si gode, assieme al mondo biancorosso, il ritorno della 29enne guardia americana, voluta e firmata in settimana, che andrà così a consolidare la stessa coppia di americani vista qui nella passata stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella, gli ultimi tasselli. Scarponi e Tiberti in arrivo

Sella, gli ultimi tasselli. Scarponi e Tiberti in arrivo.

Sella, gli ultimi tasselli. Scarponi e Tiberti in arrivo - Alla voce pivot titolare invece, con Magro in direzione Pistoia, è spuntato il ’97 Edoardo Tiberti, in uscita da Roseto con cui ha vinto l’ultimo campionato di B, chiuso a 10. Si legge su sport.quotidiano.net

