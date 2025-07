Alluvione in Texas si aggrava il bilancio delle vittime | almeno 24 morti accertati e decine di dispersi

L'alluvione in Texas si fa sempre più grave, con un bilancio drammatico che conta almeno 24 vittime e numerosi dispersi. Le operazioni di ricerca, che proseguiranno tutta la notte, testimoniano l'urgenza e la gravità della situazione. Il presidente Trump ha espresso solidarietà e supporto, sottolineando la collaborazione con le autorità locali. La tragedia colpisce duramente una comunità già provata, e il paese si stringe intorno a chi soffre. Continua a leggere.

Andranno avanti tutta la notte le ricerche dei dispersi e delle persone coinvolte nella violenta alluvione che nelle ore scorse ha colpito il Texas. Il bilancio delle vittime si è aggravato in poche ore: sono 24 i morti accertati, mentre decine di persone mancano all'appello. Il presidente Donald Trump: "Stiamo lavorando con il governatore Abbott, è una situazione terribile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

