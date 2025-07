L’Ancona fa Kouko ma non ancora Belloni

Ancona si prepara a rinforzare il suo organico con entusiasmo e determinazione. Dopo aver ufficializzato undici giocatori, sono in arrivo tre altri talenti che potrebbero firmare già la prossima settimana. Il mister Agenore Maurizi, insieme a Gaetano Iossa e al loro staff, stanno valutando attentamente ogni profilo per completare una rosa competitiva e ambiziosa. La strada verso un nuovo capitolo è tracciata, e le novità non tarderanno ad arrivare.

Undici giocatori già ufficializzati, tre che dovrebbero firmare la prossima settimana, e poi altri profili su cui il mister Agenore Maurizi, il direttore dell'area tecnica Gaetano Iossa e il loro collaboratori stanno facendo attente valutazioni. Per completare una rosa il più competitiva possibile. I tre nomi che corrispondono ai giocatori in arrivo sono quelli già menzionati nei giorni scorsi, su questo non ci sono novità, vale a dire il centravanti ivoriano ex Ostiamare Daniel Zinon Kouko, l'esterno d'attacco ex Ligorna Matteo Cericola, e il baby attaccante Andrea Giordani, che il Perugia ha svincolato e che è pronto a firmare in biancorosso.

