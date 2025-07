Blues Book Semifinal Place nonostante il gol di Estevao contro il nuovo club

Il Chelsea vola in semifinale della Coppa del Mondo del Club, nonostante il gol di Estevao per Palmeiras. Una vittoria emozionante per 2-1 al Lincoln Financial Field, con Palmer e un gol di Estevao che hanno acceso le speranze dei tifosi. La scena si infiamma: il futuro del giovane talento si scrive ora tra sogni e realtĂ , e il suo passaggio a Stamford Bridge si avvicina sempre di piĂą, promettendo grandi sorprese.

2025-07-05 08:42:00 Il web non parla d’altro: Il Chelsea si è assicurato il loro posto nelle semifinali della Coppa del Mondo del Club con una vittoria per 2-1 su Palmeiras nonostante il futuro firma il gol di Estevao Willian contro il Blues. Cole Palmer ha aperto le marcature dopo 16 minuti a Lincoln Financial Field, con Estevao, che andrĂ a Stamford Bridge dopo la conclusione del torneo, livellando all’inizio della seconda metĂ . Ma con sette minuti di tempo normale rimanenti, la croce di Malo Gusto ha deviato Giay Agustin e oltre il portiere di Palmeiras per assicurarsi la vittoria e il loro posto nelle Final Four. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

