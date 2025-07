Inter e Sinner insegnano | la gestione dei gruppi è il segreto per vincere

Lo spogliatoio nerazzurro e lo staff di Jannik si sfaldano dopo una sconfitta: dietro ci sono equilibri sottili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter e Sinner insegnano: la gestione dei gruppi è il segreto per vincere

In questa notizia si parla di: inter - sinner - insegnano - gestione

Sinner-De Jong, c’è anche l’Inter sugli spalti. Due nel box del campione! - Nel suggestivo scenario del Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner e Jesper De Jong si affrontano nei sedicesimi di finale, mentre sugli spalti si fa notare la presenza di due calciatori dell'Inter.

"Non è successo niente di grave con Panichi e Badio" ? Il commento di Jannik Sinner sul discusso cambio all'interno del suo staff alla vigilia di Wimbledon Vai su Facebook

Lo spogliatoio nerazzurro e lo staff di Jannik si sfaldano dopo una sconfitta: dietro ci sono equilibri sottili - Lo spogliatoio nerazzurro e lo staff di Jannik si sfaldano dopo una sconfitta: dietro ci sono equilibri sottili ... Come scrive gazzetta.it

Sinner: "Livello e gestione, ho vinto così. Berrettini? So quanto..." - Tuttosport - Non facile da gestire, più volte stavamo per rientrare poi ha ripreso a piovere. Segnala tuttosport.com