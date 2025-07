Trump | Mosca non vuole chiudere guerra

Nella telefonata, Putin ha mostrato determinazione nel proseguire il conflitto, mentre Trump rimane deluso e frustrato dalla mancanza di segnali concreti di pace. La tensione tra le parti si intensifica, alimentando l’incertezza sul futuro della guerra in Ucraina. In un scenario così complesso, la strada verso una risoluzione appare ancora lunga e incerta, lasciando il mondo a chiedersi quali siano i veri intenti di leader come Putin e Trump.

9.11 Il presidente Usa si è detto "molto deluso" della telefonata con l'omologo russo Putin e ha detto di non vedere dalla Russia alcun segnale che possa indicare un progresso verso la fine della guerra in Ucraina. Putin, ha detto Trump ai cronisti, "vuole andare fino in fondo, continuare a uccidere persone, non va bene. Non credo abbiano intenzione di fermarsi". Anche ieri Trump si è detto "frustrato" dello stallo. Nella telefonata Putin gli ha detto che non rinuncia agli obiettivi dell'operazione in Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

