sergio bonelli editore presenta eternity 7

Nuovo episodio della saga di Eternity di Alessandro Bilotta. In L'IMPRESA UN PO' PRESUNTUOSA DELLA RESURREZIONE i testi di Bilotta e i disegni di Sergio Gerasi tornano a raccontare le vicende di Alceste Santacroce, giornalista di gossip o cronista mondano, come ama definirsi. Essere un giornalista di gossip e morire per omicidio è uno scoop fenomenale di cui malauguratamente non si può approfittare. Ma ancora più sensazionale è la notizia di riuscire a risorgere, un fatto da prima pagina, se Roma non fosse sempre più indifferente. Alceste Santacroce non sembra più quello di un tempo, non parla, non capisce, non cammina.