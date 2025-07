Arriva West Side Story alle Terme di Caracalla

Preparatevi a vivere un’esperienza unica: arriva West Side Story alle Terme di Caracalla, un capolavoro che rivive in un contesto straordinario. Originariamente pensato come “East Side Story”, il musical avrebbe narrato gli scontri tra gruppi cattolici ed ebrei, ma la realtà si è rivelata più cruda, con le bande latine di L.... Un evento da non perdere, disponibile in esclusiva su abbonamento.

Il musical-kolossal "West Side Story" arriva a Verona sul palco del Teatro Romano - Il musical kolossal "West Side Story" arriva a Verona, sul suggestivo palco del Teatro Romano. Dopo un successo travolgente a Roma, questa pietra miliare del teatro musicale partirà in tour estivo attraverso le affascinanti arene archeologiche italiane, portando l'emozione di uno dei musical più amati al mondo anche nella nostra città.

“West Side Story” di Bernstein e “La traviata” di Verdi: il musical e il melodramma per eccellenza arrivano alle Terme di Caracalla dal 5 luglio al 3 agosto in due nuove produzioni. Ecco tre buone ragioni per non perdervi questi spettacoli. video di @giuliano_ Vai su Facebook

West Side Story arriva alle Terme di Caracalla dal 5 al 17 luglio per il #CaracallaFestival2025! Una nuova produzione del @OperaDiRoma, diretta da Michele Mariotti e firmata da Damiano Michieletto. https://turismoroma.it/it/eventi/west-side-story-3… #vis Vai su X

'West Side Story', in scena a Caracalla il sogno americano - Il capolavoro di Leonard Bernstein debutta il 5 luglio diretto da Michele Mariotti, regia di Damiano Michieletto, protagonista il corpo di ballo dell'Opera di Roma guidato da Eleonora Abbagnato ... Da adnkronos.com

Cagliari, arriva al Teatro Lirico il musical “West Side Story” - Arriva in Sardegna, per la prima volta, il musical West Side Story, capolavoro di Leonard Bernstein. Secondo unionesarda.it