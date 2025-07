Il Ponte sullo Stretto coerente con le linee Nato? La progettazione andrebbe rifatta

Il Ponte sullo Stretto, un’opera simbolo di connettività e sviluppo, si trova ora al centro di un dibattito cruciale. La sua potenziale classificazione come infrastruttura militare, come suggerito dalla Commissione Ue, potrebbe modificare radicalmente il suo destino, influenzando i parametri di spesa della NATO e aprendo a nuove sfide progettuali. La decisione del governo potrebbe segnare un nuovo capitolo, ma è fondamentale riflettere sulle implicazioni e sui valori che questa scelta comporta per l’Italia e l’Europa.

Il Ponte sullo Stretto potrebbe essere considerato un'opera militare - deciderà il governo italiano, come già puntualizzato dalla Commissione Ue - e contribuire così a raggiungere i nuovi target di spesa fissati dalla Nato (5% del Prodotto interno lordo). Tuttavia se il governo decidesse di inserirlo tra le spese militari, il progetto potrebbe dover essere rifatto daccapo «poiché non rispetterebbe.

