Ali Aden si presenta alla città | Spal ti riporto subito in alto

Ali Aden si presenta alla città di Ferrara con entusiasmo e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Spal. Imprenditore nato a Napoli, con radici sia italiane che somale, Ali porta con sé un progetto ambizioso che coinvolge la X Martiri e Terre di Castelli, promettendo di unire passione e innovazione per il bene della squadra e della comunità. Ma chi è davvero Ali Aden? La sua storia e le sue intenzioni sono pronte a emergere, e il suo impegno potrebbe trasformare il destino dei biancazzurri.

Ali Aden esce allo scoperto. L'imprenditore nato a Napoli 45 anni fa, scioglie le riserve e punta a diventare il presidente della nuova Spal attraverso un progetto che coinvolge la X Martiri e il Terre di Castelli, la società modenese di cui è proprietario. "Mi sembra giusto presentarmi ai ferraresi e ai tifosi biancazzurri – spiega –. Ho la mamma italiana e il papà somalo: per questo il mio nome è arabo. Ma sono battezzato col nome di Francesco. Ho tre figli e sono titolare di diverse aziende che fatturano 70 milioni e operano principalmente nel campo dell'edilizia: quella storica è la ResinSystem che si occupa di lavorazioni in resina per grossi gruppi automobilistici.