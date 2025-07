Aule roventi solo il 6% delle scuole italiane è climatizzata Petizione per i bimbi del nido

In un’Italia sempre più surriscaldata, solo il 6% delle scuole dispone di aule climatizzate, lasciando studenti e insegnanti sotto il caldo insopportabile. Mentre le aule si svuotano, molti restano a combattere con temperature estreme durante esami, attività estive e servizi amministrativi. La crisi climatica colpisce anche i più piccoli, come dimostra la petizione dei genitori milanesi che denunciano le condizioni insostenibili nei nidi. È ora di agire per garantire un futuro più fresco e sicuro ai nostri bambini.

Si soffoca anche a scuola. Se in parte è vero che le aule si sono svuotate, dall’altra parte tra i banchi restano gli studenti che devono fare gli orali e i loro professori ed anche tutti coloro che stanno realizzando il “Piano estate”, oltre al personale amministrativo. Non solo. A morire di caldo, a causa dell’ emergenza climatica, sono anche i bambini dei nidi, tant’è che a Milano un gruppo di genitori ha lanciato una petizione per denunciare la scarsità di mezzi di rinfrescamento delle aule. E se fino allo scorso anno si riusciva a mettere qualche pezza, con le temperature di quest’anno è scattata l’emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aule roventi, solo il 6% delle scuole italiane è climatizzata. Petizione per i bimbi del nido

