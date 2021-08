Dzeko si avvicina all’Inter: per lui pronto un biennale (Di lunedì 9 agosto 2021) Edin Dzeko verso l’Inter Dopo essere stato accostato ai nerazzurri nelle ultime sessioni di calciomercato Edin Dzeko è vicino all’approdo all’Inter dopo la cessione di Romelu Lukaku. Per il bosniaco pronto un contratto biennale e la maglia numero 9. “L’Inter è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche. Preludio a un contratto biennale da 5 milioni netti (più bonus) a stagione. L’arrivo di Dzeko è alla soglia dei 36 anni, ma il suo nome viene associato ai colori nerazzurri almeno da quattro anni”. “E in almeno due occasione Marotta e Ausilio hanno ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 9 agosto 2021) Edinverso l’Inter Dopo essere stato accostato ai nerazzurri nelle ultime sessioni di calciomercato Edinè vicino all’apprododopo la cessione di Romelu Lukaku. Per il bosniacoun contrattoe la maglia numero 9. “L’Inter è impaziente di accoglierlo a Milano per le visite mediche. Preludio a un contrattoda 5 milioni netti (più bonus) a stagione. L’arrivo diè alla soglia dei 36 anni, ma il suo nome viene associato ai colori nerazzurri almeno da quattro anni”. “E in almeno due occasione Marotta e Ausilio hanno ...

