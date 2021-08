Tragedia di Marcinelle, 65 anni fa 136 minatori italiani morirono in una miniera Belgio (Di domenica 8 agosto 2021) Nel 1956, in Belgio, morirono 136 minatori italiani. Oltre ai nostri connazionali persero la vita 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino, per un totale di 262 minatori. La causa del disastro fu un vasto incendio che divampò all’interno di una miniera di carbone di Bois du Cazier, dove sono presenti ingenti giacimenti di carbone. Ricchezza mineraria che, nell’immediato dopoguerra, richiamò nel Paese del Nord Europa immigrati da tutto il Continente, in particolare dall’Italia.Soccorsi molto lenti e difficiliIl fuoco ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 8 agosto 2021) Nel 1956, in136. Oltre ai nostri connazionali persero la vita 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino, per un totale di 262. La causa del disastro fu un vasto incendio che divampò all’interno di unadi carbone di Bois du Cazier, dove sono presenti ingenti giacimenti di carbone. Ricchezza mineraria che, nell’immediato dopoguerra, richiamò nel Paese del Nord Europa immigrati da tutto il Continente, in particolare dall’Italia.Soccorsi molto lenti e difficiliIl fuoco ...

