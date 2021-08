Traffico Roma del 08-08-2021 ore 07 | 30

(Di domenica 8 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ancora pocoin queste prime ore di domenica 8 agosto sulle strade della capitale scorrevole la circolazione sulla A1-napoli e sulla A24Teramo nulla da segnalare sul grande raccordo anulare al momento anche in cittàregolare a piazza San Pietro cerimonia pubblica dalle 10 alle 13:30 con la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica e fedeli presenti nella piazza possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante ricordiamo infine la chiusura per lavori di via di Porta San Sebastiano tra Piazzale Numa Pompilio e viale di ...

...queste le ultime notizie a nord disulla A1 firenze -per incidente code tra Ponzano Romano Soratte la stazionenord versoè sempre sulla A1 nel trattoNapoli per......5 TONNELLATE; IN CHIUSURA,PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL4VELLETRI, ILÈ SOSPESO PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI UN INCENDIO NEI PRESSI DELLA LINEA TRA ...Fabrizio Piscitelli è morto da uomo libero, eppure le ultime indagini hanno svelato dopo l’uccisione la sua alta caratura criminale Sono le 18:50. Il Parco degli Acquedotti è frequentato. Fabrizio Pis ...GLI INTERVENTIUna Pontina da incubo, quella di ieri: in mattinata il traffico è rimasto bloccato per ore, in direzione Roma all'altezza di Campoverde, per un tamponamento a catena tra tre veicoli: a..