Roma, un big sempre più vicino all’addio (Di domenica 8 agosto 2021) L’ A.S. Roma ed Edin Dzeko sono pronti a mantenere la promessa fatta a giugno. Nella notte il procuratore Lucci ha deciso i termini per un contratto fino al 2023 con l’Inter. Si attende solo il via libera della società Romana, difatti il giocatore è pronto a partire, anche in giornata. L’accordo stretto due mesi fa, tra Edin Dzeko e la Roma, prevedeva che davanti ad un’offerta allettante il giocatore avrebbe potuto lasciare la squadra quasi gratuitamente. Il vantaggio della società sta nel risparmio dei 7,5 milioni di euro, netti, di ingaggio del giocatore. L’Inter non vuole farsi sfuggire questa occasione: portare l’attaccante ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) L’ A.S.ed Edin Dzeko sono pronti a mantenere la promessa fatta a giugno. Nella notte il procuratore Lucci ha deciso i termini per un contratto fino al 2023 con l’Inter. Si attende solo il via libera della societàna, difatti il giocatore è pronto a partire, anche in giornata. L’accordo stretto due mesi fa, tra Edin Dzeko e la, prevedeva che davanti ad un’offerta allettante il giocatore avrebbe potuto lasciare la squadra quasi gratuitamente. Il vantaggio della società sta nel risparmio dei 7,5 milioni di euro, netti, di ingaggio del giocatore. L’Inter non vuole farsi sfuggire questa occasione: portare l’attaccante ...

Advertising

commentiatt : RT @pisto_gol: CaosInter?? Mi risulta che il lending -275/300 mln€-arrivi da OakTree/Bain e consenta di onorare le scadenze- 50mln€ al 28/5,… - Linkiesta : ?? Ecco il nuovo numero di #LinkiestaMagazine con Big Ideas del The New York Times! ?? In edicola a Milano e Roma, n… - Linkiesta : ?? Ecco il nuovo numero di #LinkiestaMagazine con Big Ideas del The New York Times! ?? In edicola a Milano e Roma, n… - NonCapiscer : @PinoVaccaro77 @FBiasin Pino ma tutti i big che hanno preso a Mourinho dove sono ? Ci avevi assicurato che mou era… - _IlBoris : RT @Rodolfo34113504: @PandArancio Il Milan ha perso i due giocatori più importanti, oltre quelli chi c'è di top ? nessuno. Stesso discorso… -