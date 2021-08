Per Roger Federer un quarantesimo compleanno con 'giallo' (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - È un compleanno col giallo quello che festeggia Roger Federer. Il campione svizzero spegne oggi 40 candeline ma tiene accesa l'incertezza per un proseguo di carriera che si sta facendo sempre più difficile. L'ex numero del mondo, oggi numero 9 delle classifiche, era atteso da un anno diverso dopo i due interventi al ginocchio eseguiti nel 2020 e tanta voglia di fare bene. E invece sono arrivati pochissimi match giocati, appena 13 in 5 tornei, senza acuti o soddisfazioni. Dal ritiro agli ottavi al Roland Garros alla delusione di Wimbledon, con l'eliminazione ai quarti di finale per mano di Hurkacz, per di più con il ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - È uncolquello che festeggia. Il campione svizzero spegne oggi 40 candeline ma tiene accesa l'incertezza per un proseguo di carriera che si sta facendo sempre più difficile. L'ex numero del mondo, oggi numero 9 delle classifiche, era atteso da un anno diverso dopo i due interventi al ginocchio eseguiti nel 2020 e tanta voglia di fare bene. E invece sono arrivati pochissimi match giocati, appena 13 in 5 tornei, senza acuti o soddisfazioni. Dal ritiro agli ottavi al Roland Garros alla delusione di Wimbledon, con l'eliminazione ai quarti di finale per mano di Hurkacz, per di più con il ...

Advertising

TorinoFC_1906 : ?? | UFFICIALE Il Torino Football Club comunica di aver acquisito dal @necnijmegen, a titolo temporaneo con opzione… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Per Roger Federer un quarantesimo compleanno con 'giallo' - 0maylily0 : RT @RSIsport: Nel 1993, un giovanissimo Federer vinceva il torneo di Bellinzona ???? Auguri per i tuoi 40 anni Roger - meee_aish : RT @RSIsport: Nel 1993, un giovanissimo Federer vinceva il torneo di Bellinzona ???? Auguri per i tuoi 40 anni Roger - VinceMartucci : Roger, per i 40 anni, vorremmo regalarti i colori… della fiducia! -